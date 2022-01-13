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13.01.2022  21:36   Дмитрий Колоней

Под Харьковом ищут родных мужчины, который потерял память (фото)

Мужчина находится в больнице под Харьковом.


Поисково-спасательный отряд "Ангел"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисково-спасательный отряд "Ангел",  в больнице Краснограда находится мужчина с потерей памяти. Идет розыск близких. Мужчина ничего о себе не помнит. На левом запястье - татуировка. На лице слева шрам. Был одет в серую куртку, при себе имел портсигар.
 
 
 
 
Если вам станет известно, кем является мужчина на фото, или вы знаете его родных - просят сообщить по телефону 102 и 068-11-00-911.
 
Тэги:  потерялся мужчина, помогите найти родню, харьков
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