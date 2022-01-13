Под Харьковом ищут родных мужчины, который потерял память (фото)

В этот день

Гороскоп на 13 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Стремление к новизне способно принять любые формы, а привычные дела будут вызывать скуку. Единственное, чего следует избегать, – это споров.

Резкое потепление и штормовой ветер: погода в Харькове на пятницу, 14 января Старый Новый год в Харькове будет пасмурным, а усиление скорости ветра до 15-24 м/с днем и 25-30 м/с вечером соответствуют II-му, оранжевому, уровню опасности.