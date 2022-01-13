13.01.2022 21:28 Васили Голосный

Морозное утро в Саржином Яру (фото)

Саржин Яр - живописное место, одно из любимых мест отдыха горожан. А зимой, когда город укрывает снежным одеялом, это место становится еще интереснее.

В Саржином Яру находится и знаменитый бювет минеральной воды «Харьковская-1», набрать ее можно бесплатно. Здесь же построили Саржину купальню, в которую могут окунуться самые отчаянные. Температура воды в купальне почти одинакова и в теплое, и в холодное время года. Зимой здесь от +3 до +5, а летом вода прогревается максимум до +10 градусов.

Тут проводят крещенские купания. Рядом, на склоне Саржиного Яра, находится деревянная церковь в честь иконы Божьей матери «Утешение». Она построена в псевдорусском стиле. Территория вокруг источника благоустроена, есть детские и спортивные площадки. И сейчас это место отдыха приобрело популярность у харьковчан.

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