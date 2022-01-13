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13.01.2022  21:50   Евгений Клочко

Ретроградный Меркурий 2022: для кого и чем опасен данный период

Чтобы избежать негативного влияния ретроградного Меркурия рекомендуется ничего не планировать важного в этот период.


Фото: depositphotos/Shad.off
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на натального астролога Маргариту Тренькину. Она отметила, что в нынешнем году Меркурий будет совершать движение назад 4 раза. Первое такое движение начнется уже 14 января и продлится до 4 февраля.
 
Это время, говорит Маргарита Тренькина, считается неблагоприятным для всех людей. Однако не для тех, кто родился в аналогичный период. Одновременно с этим она считает, что даже время ретроградного движения этой планеты, может оказаться полезным.
 
Однако не стоит планировать важные и серьезные дела в период вступления Меркурия в обратное движение. Первая точка стационарности планеты ожидается с 13 по 15 января, вторая — с 3 по 5 февраля.
 
 
Также астролог советует студентам посвятить данный период сдаче "хвостов", а руководителям - организовать мероприятия по сплочению своего коллектива. Ну а всем остальным- заняться личной жизнью.
 
Напомним, астрологи рассказали, какие знаки Зодиака воплощают мечты в реальность и считаются счастливчиками судьбы.
 
Тэги:  астролог, харьков
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