11.08.2022 12:31 Рита Парфенова

«Осетровий» повний місяць: які заборони та що радять робили астрологи

У ніч з 11 на 12 серпня настане останній літній повний місяць 2022 року, який називають "осетровим".

Пік повного місяця можна буде спостерігати рано вранці – о 04:35 за київським часом, розповідає РЕДПОСТ з посиланням на “Апостроф”.



З цього моменту диск почне потроху зменшуватися, але ще довго виглядатиме яскравим і круглим, може навіть трохи заважати милуватися метеорним потоком Персеїди.



Називати серпневий повний місяць "осетровим" придумали американські індіанці, через велику кількість цієї риби в річках в останньому місяці літа. За переказами, у момент повні осетри немов вистрибували з води, що робило їх легкою здобиччю.

Про те, на які небезпеки слід чекати людям у цей період, повідомила астролог Валентина Віттрок у Facebook. За її прогнозом, йдеться про важкий психоемоційний період для багатьох знаків Зодіаку – особливо вразливими будуть Телець, Лев, Скорпіон та Водолій.



У деяких людей у цей період спостерігатимуться почуття безвиході, страху, проблеми зі сном, впадання в крайнощі, потужний емоційний дисбаланс. Такий стан справ буде можливим через стан зірок і планет, що призведе до "розгулу темних енергій", зазначила Віттрок.



"Слід пам'ятати, що в серпні цього року сформувалося так зване вогняне покарання. Сама природа буде реагувати у вигляді штормів, руйнувань та пожеж. Повені також мають місце, оскільки йде потужна приливна хвиля. У суспільстві буде дуже багато нетерпимості, нещасних випадків", - написала астролог. Вона радить людям стежити за своїм здоров'ям та харчуванням.

Що потрібно робити в повний місяць у серпні

"Осетровий" повний місяць пройде у знаку Водолія, тому будуть особливо актуальні питання самовираження та свободи. Це явище подарує більш творчий погляд на речі.



Проте нові справи в цей період починати не варто – краще поставити яскраву крапку у поточних. Також цей час ідеальний для планування та мрій.



Насамперед потрібно очиститися від негативних думок. Тоді буде легше зрозуміти свої справжні бажання та розставити пріоритети.

Нагадаємо, 11 серпня астрологи рекомендують користуватися логікою в своїх діях.