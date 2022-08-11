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11.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області збили ворожий безпілотник

На Харківському напрямку збили російський безпілотник.

Збили ворожий безпілотник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
 
Повідомляється, що 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.
 
«На кількох напрямках ударна авіація Повітряних Сил, під прикриттям винищувачів, завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ»,- зазначили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ
 
Источник:   Командування Повітряних Сил ЗСУ
 Тэги:  беспилотник
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