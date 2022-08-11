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11.08.2022  13:08   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 11 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 11 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 25 легкових автомобилів;
  • «Угринів» - 40 легкових автомобилів;
  • «Краківець» - 50 легкових автомобилів;
  • «Шегині» - 70 легкових автомобилів, 14 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  20 легкових автомобилів.

Угорщина:

  • «Тиса» - 13 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 100 легкових автомобилів.
Нагадуємо, з 9 серпня почав роботу «Слобожанський експрес».
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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