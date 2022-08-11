11.08.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Аграрії продовжують збирати врожай в Харківській області

Жнива проходять в 5 районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що під ворожими обстрілами аграрії продовжують збирати врожай ранніх зернових і зернобобових культур.

Зокрема, жнива проходять у 5 районах Харківської області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському.

За словами Департамента агропромислового розвитку ХОВА, на сьогодні ранні зернові та зернобобові культури вже обмолотили на площі 162,4 тис. га (46%), намолочено 589,9 тис. тонн зерна при середній урожайності 36,3 ц/га.

Вато зазначити, що пшениці намолочено 445,3 тис. тонн; ячменю - 127,2 тис. тонн; гороху - 17,4 тис. тонн; вівсу - 51 тонну; озимого ріпаку - 23,6 тис. тонн. Лідерами зі збору врожаю є аграрії Красноградського району, які намолотили 157 тис. тонн зерна з 63% площ при середній урожайності 41,9 ц/га.

Найкращі показники врожайності - у господарств Богодухівського району - 44 ц/га. Тут зібрали 35% площ, намолотили 86,3 тис. тонн зерна.

“Аграрії Харківської області внаслідок воєнних дій зазнають великих втрат. Цього року на полях зернових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в інших місцях зберігання зерна сталося 34 пожежі. Внаслідок дій ворога згоріло понад 237,6 га пшениці та 2 га ячменю”, - повідомили в Департаменті.

Так, у Богодухівському районі (Золочівська громада) згоріло понад 141 га пшениці; в Чугуївському районі (Зміївська, Печенізька, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська громади) - понад 60,1 га пшениці та 2 га ячменю; в Ізюмському районі (Барвінківська, Донецька громади) - понад 36,5 га пшениці.