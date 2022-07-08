Российский беспилотник сбили в Харьковской области

8 июля в небе над Харьковской областью сбит вражеский беспилотник.
Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВС Украины, передает РЕДПОСТ.
«Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА, вероятно типа «Орлан-10», – говорится в сообщении.
«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, который имеет довольно большую дальность и продолжительность полёта: до 600 км и до 16 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к этой системе.
Ранее Генштаб ВСУ собщал, что враг нанес авиаудар неподалеку от Петровки Харьковского района
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Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
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