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08.07.2022  13:37   Рита Парфенова

Российский беспилотник сбили в Харьковской области

8 июля в небе над Харьковской областью сбит вражеский беспилотник.

Новости Харьков: сбит российский беспилотник

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВС Украины, передает РЕДПОСТ.

«Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА, вероятно типа «Орлан-10», – говорится в сообщении.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, который имеет довольно большую дальность и продолжительность полёта: до 600 км и до 16 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к этой системе.

Ранее Генштаб ВСУ собщал, что враг нанес авиаудар неподалеку от Петровки Харьковского района

Источник:   Воздушные Силы ВС Украины
 Тэги:  беспилотник, сбили, харьков
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