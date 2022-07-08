08.07.2022 09:58 Рита Парфенова

Враг нанес авиаудар под Харьковом

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки Харьковского района.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг оказывал огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичного наши защитники нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили кафиров назад.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы.