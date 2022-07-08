Враг нанес авиаудар под Харьковом

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки Харьковского района.
Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении враг оказывал огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.
В районе Богородичного наши защитники нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили кафиров назад.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы.
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