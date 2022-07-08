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08.07.2022  09:58   Рита Парфенова

Враг нанес авиаудар под Харьковом

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки Харьковского района.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг оказывал огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичного наши защитники нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили кафиров назад.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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