08.07.2022 09:32 Рита Парфенова

Ракетных ударов по Харькову ночью не было, – ХОВА

Этой ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июля, передает РЕДПОСТ.

Тем не менее, Синегубов отметил, что бдительность терять не стоит. Ведь только вчера вечером из систем РЗСО рашисты массированно обстреляли Немышлянский район города. В результате обстрела погибли три мирных житля, пятеро получили ранения. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. 72 спасателя ГСЧС весь вечер ликвидировали возгорание.

Жертвами военной агрессии в Харькове и области за прошедшие сутки стали 13 человек, из которых четверо погибли, девять получили ранения. В частности, в Циркунах в результате обстрелов погибла 71-летняя женщина, двое гражданских получили ранения, еще два человека ранены в Чугуевском районе.



По области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.