08.07.2022 09:28 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 8 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

Горожан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-16:00

№82, просп. Героев Харькова, 210 (бывший Московский проспект);

№46, пер. Победы, 2;

№91, ул. Харьковских дивизий, 20;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

Время работы: 9:00-16:00

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№67, ул. Гвардейцев Широнинцев, 30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№9, ул. Роганская, 101А.

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