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04.07.2022  18:57   Дмитрий Колоней

Польша, Франция, Литва и Германия продолжают помогать Харькову

Города-побратимы и международные партнеры Харькова продолжают оказывать гуманитарную помощь.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент международного сотрудничества, от города Каунас (Литва) в Харьков поступило 32 паллета гуманитарной помощи с мясными консервами, макаронными изделиями, кашами, детскими пеленками и средствами гигиены. 
 
Также очередной груз получен от города-побратима Лилль (Франция), откуда передали 30 паллетов с продуктами питания и средствами гигиены. 
 
Французская Ассоциация «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» направила 1386 упаковок препарата «Левотирокс» для Городской клинической больницы №2, а «Волонтерская группа Кракова» - три паллета с хирургическими материалами и подгузниками для Городской клинической многопрофильной больницы №17. 
 
Кроме того, компания «Biofarm», расположенная в Познани (Польша), направила 32 паллета с продовольствием, санитарно-гигиеническими средствами и диетическими добавками. 
 
В свою очередь «Фонд рабочей благотворительности» Берингерсдорф-Швайг (Нюрнберг, Германия) оказывает финансовую помощь для покупки продовольствия и медикаментов для одиноких пожилых людей, малообеспеченных и социально уязвимых жителей Харькова в рамках гуманитарного проекта «Помоги харьковчанину».
 
Тэги:  гуманитарная помощь, города-побратимы, харьков
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