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04.07.2022  19:23   Дмитрий Колоней

В Харькове работает большинство супермаркетов и рынков

Несмотря на постоянные обстрелы, в Харькове продолжают работать заведения торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, на 4 июля 2022 года в Харькове открыто 227 супермаркетов (около 72% от общего количества) и 35 рынков. Также работают небольшие магазины продовольственных и зоологических товаров, бытовой химии и т. д. В частности, возобновляет работу сеть магазинов «Smile-market» с широким ассортиментом непродовольственных товаров (работает 43 объекта). Также харьковчане могут набрать питьевую воду в около 650 водоматах.
 
Кроме того, в городе работают заведения бытового обслуживания населения (парикмахерские, косметологические кабинеты, мастерские по ремонту вещей личного потребления, СТО, автомойки и др.).
 
Руководители торговых сетей учитывают спрос на отдельные группы товаров и сейчас в городе отсутствует дефицит на продукты питания, товары первой необходимости, питьевую воду и гигиенические средства.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  спермаркеты, рынки, харьков
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