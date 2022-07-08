72 пожарных ликвидировали последствия артобстрела Харькова (фото)

Результатом обстрела Немышлянского района Харькова вечером 7 июля стало шесть пожаров в частях района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает РЕДПОСТ.
Вечером около 17:34 из реактивных систем залпового огня были обстреляны по жилой квартал и частный сектор в Немышлянском районе города.
Сообщения о пожарах поступили в службу 101 сразу по 6 адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили.
На месте происшествия работало 72 человека личного состава ГСЧС и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
Последний пожар был ликвидирован в 19.47.
В результате этих обстрелов три человека погибли и пятеро пострадали.
Напомним, прокуратурой начато досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.
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