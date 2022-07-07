07.07.2022 19:49 Дмитрий Колоней

Погибли три мирных жителя из-за обстрела Харькова (фото)

В Харькове начато досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 7 июля 2022 около 17:30 оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, а еще пять человек - ранены. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Осмотр места происшествия проводят прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудники отдела полиции №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.