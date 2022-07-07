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07.07.2022  19:49   Дмитрий Колоней

Погибли три мирных жителя из-за обстрела Харькова (фото)

В Харькове начато досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.

Погибли три мирных жителя из-за обстрела Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 7 июля 2022 около 17:30 оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова из реактивных систем залпового огня.
 
Погибли три мирных жителя из-за обстрела Харькова
 
В результате обстрела погибли три мирных жителя, а еще пять человек - ранены. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.
 
Погибли три мирных жителя из-за обстрела Харькова
 
Осмотр места происшествия проводят прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудники отдела полиции №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы  в Управление СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  обстрел, смерть, харьков, агрессия россии
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