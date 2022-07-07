В Харькове один троллейбус начнет курсировать, а другой изменит маршрут (видео)_

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Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Звезды готовы открыть широкие перспективы. Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться решения в свою пользу будет легче обычного.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 июля Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.