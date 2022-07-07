В Харькове один троллейбус начнет курсировать, а другой изменит маршрут (видео)_
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харькова.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с 8 июля 2022 года, возобновляется движение троллейбусов по ул. 23 Августа, ул. Космонавтов, ул. Деревянко и ул. Балакирева.
В связи с этим изменения будут касаться двух троллейбусных маршрутов - №18 и №12
Троллейбус №18 будет курсировать по своему основному маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой и неотложной медицинской помощи. Интервал движения - 58 мин.
Троллейбус №12 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева – больница скорой и неотложной медицинской помощи. Интервал движения - 35 мин.