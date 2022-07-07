    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове один троллейбус начнет курсировать, а другой изменит маршрут (видео)_
07.07.2022  20:05   Дмитрий Колоней

В Харькове один троллейбус начнет курсировать, а другой изменит маршрут (видео)_

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харькова.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с 8 июля 2022 года, возобновляется движение троллейбусов по ул. 23 Августа, ул. Космонавтов, ул. Деревянко и ул. Балакирева.
 

В связи с этим изменения будут касаться двух троллейбусных маршрутов - №18 и №12

 
  1. Троллейбус №18 будет курсировать по своему основному маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой и неотложной медицинской помощи. Интервал движения - 58 мин.
  2. Троллейбус №12 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева – больница скорой и неотложной медицинской помощи. Интервал движения - 35 мин.
 
Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 Дороги и транспорт В воскресенье не будет ходить один из харьковских троллейбусов 16.06 Дороги и транспорт В Харькове исчезнет троллейбусный и появится еще один автобусный маршрут 08.06 Дороги и транспорт В Харькове временно не будет ходить один троллейбус
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 