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07.07.2022  20:17   Василий Голосный

Волонтеры помогают убирать Харьков после обстрелов войск рф (фото)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства с самого начала боевых действий привлекает волонтеров-харьковчан, которые готовы помогать городу, разбирать завалы, убирать мусор, готовы отстраивать и восстанавливать свой город.

Харьков, волонтеры, школа
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

"Городской голова поставил задачу – разбирать завалы на поврежденных объектах, пострадавших в результате агрессии России. В настоящее время проводится разбор завалов на школе, где есть значительные повреждения. Департамент жилищно-коммунального хозяйства с самого начала боевых действий привлекает волонтеров-харьковчан, которые готовы помогать городу, разбирать завалы, убирать мусор, готовые отстраивать и восстанавливать свой город. С начала марта уже есть более 2 тысяч волонтеров, готовых помогать, ежедневно выходить на разбор завалов, на обустройство блокпостов для обороны города, которые готовы помогать восстанавливать свой город. Каждый день, около 5-7 локаций. Около 100 волонтеров ежедневно помогают городу в ликвидации обстрелов" - сообщила Александра Капинус, главный специалист отдела координации закупок Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

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Тэги:  агрессия россии, харьков, волонтеры, уборка, жкх
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