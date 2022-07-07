07.07.2022 20:17 Василий Голосный
Волонтеры помогают убирать Харьков после обстрелов войск рф (фото)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства с самого начала боевых действий привлекает волонтеров-харьковчан, которые готовы помогать городу, разбирать завалы, убирать мусор, готовы отстраивать и восстанавливать свой город.
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
"Городской голова поставил задачу – разбирать завалы на поврежденных объектах, пострадавших в результате агрессии России. В настоящее время проводится разбор завалов на школе, где есть значительные повреждения
. Департамент жилищно-коммунального хозяйства с самого начала боевых действий привлекает волонтеров-харьковчан, которые готовы помогать городу, разбирать завалы, убирать мусор, готовые отстраивать и восстанавливать свой город. С начала марта уже есть более 2 тысяч волонтеров, готовых помогать, ежедневно выходить на разбор завалов, на обустройство блокпостов для обороны города, которые готовы помогать восстанавливать свой город. Каждый день, около 5-7 локаций. Около 100 волонтеров ежедневно помогают городу в ликвидации обстрелов" - сообщила Александра Капинус, главный специалист отдела координации закупок Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости