28.06.2022 18:09 Василий Голосный

В Харькове российскими «Искандерами» разрушено еще одно учебное заведение (фото)

В Харькове в ночь на вторник российские военные разбомбили еще одно учебное заведение. По данным военных, ракет было две.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"В ночь с 27 на 28 июня было разрушено одно из учебных заведений Слободского района. По словам экспертов, российская армия по школе нанесла ракетные удары. Здание сильно повреждено, пострадавших и погибших нет. Будет проведена экспертиза о пригодности данного учебного заведения для обучения детей" - сообщила Яна Якименко, заместитель главы администрации Слободского района Харькова. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"В ночь с 27 на 28 июня было разрушено одно из учебных заведений Слободского района. По словам экспертов, российская армия по школе нанесла ракетные удары. Здание сильно повреждено, пострадавших и погибших нет. Будет проведена экспертиза о пригодности данного учебного заведения для обучения детей" - сообщила Яна Якименко, заместитель главы администрации Слободского района Харькова.

"27 июля около 11 часов вечера в эту школу попало две ракеты. Здесь отработала ГСЧС, отработали прокуратура и уже после этого мы можем говорить о произошедшем. Вы видите этот большой кратер за мной. Это одна из двух ракет, непосредственно попавших в школу. Самое неприятное то, что именно сегодня в этой школе должна была происходить выдача аттестатов" - сообщил Илько Божко, пресс-офицер ОК "Схід"

Это не первое учебное заведение, пострадавшее от вражеских ракет с начала недели. Только за последние два дня под обстрел попали две школы в двух разных районах города. Что касается общей статистики разрушений, то с начала полномасштабной войны в Харькове повреждения получила практически каждая вторая школа города. По всем эпизодам силовики проводят досудебное расследование.

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