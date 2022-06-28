28.06.2022 18:07 Дмитрий Колоней

До комендантского часа в Харькове восстановят подачу воды

Об этом сообщили в комплексе «Харьковводоснабжение».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на комплекс «Харьковводоснабжение», бригады службы наружных водопроводных сетей Шевченковского района ремонтируют трубопроводы холодной воды.

В частности, участок поврежденного обстрелами водовода восстанавливают на вьезде Кузнецком. Как сообщил начальник Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей Андрей Целогородцев, после прямого попадания снаряда трубопровод повредило в нескольких местах. Вчера ремонтники устранили аварийную ситуацию, а сегодня благоустраивают место разрытия и взяли в работу второй разрушенный участок.

В работе находятся два участка трубопровода по ул. Буковой и по ул. 23 Августа, а также ввод по ул. Целиноградской. Работы планируется завершить сегодня до комендантского часа и сразу восстановить подачу воды.

В КП «Харьковводоконал» отметили, что ремонтные работы на наружных сетях водоснабжения ведутся во всех районах города. Сегодня планируется реконструировать девять поврежденных участков водоводов.