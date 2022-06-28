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28.06.2022  18:07   Дмитрий Колоней

До комендантского часа в Харькове восстановят подачу воды

Об этом сообщили в комплексе «Харьковводоснабжение».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на комплекс «Харьковводоснабжение», бригады службы наружных водопроводных сетей Шевченковского района ремонтируют трубопроводы холодной воды. 
 
В частности, участок поврежденного обстрелами водовода восстанавливают на вьезде Кузнецком. Как сообщил начальник Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей Андрей Целогородцев, после прямого попадания снаряда трубопровод повредило в нескольких местах. Вчера ремонтники устранили аварийную ситуацию, а сегодня благоустраивают место разрытия и взяли в работу второй разрушенный участок. 
 
В работе находятся два участка трубопровода по ул. Буковой и по ул. 23 Августа, а также ввод по ул. Целиноградской. Работы планируется завершить сегодня до комендантского часа и сразу восстановить подачу воды.  
 
В КП «Харьковводоконал» отметили, что ремонтные работы на наружных сетях водоснабжения ведутся во всех районах города. Сегодня планируется реконструировать девять поврежденных участков водоводов.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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