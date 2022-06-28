28.06.2022 18:01 Евгений Клочко
Реальный курс валют в Украине на текущий момент
Какой курс валюты в Украине на текущий момент? Где выгоднее менять или покупать валюту?
Курс валют в Украине
Что делать с валютой? Это, пожалуй, главный вопрос, который задает себе каждый украинец. За последние несколько месяцев иностранная валюта демонстрирует рост, хоть и не очень резкий. Как это бывало ранее.
И вот, спустя несколько месяцев, после того, как валюта начала расти, ситуация на рынке начала стабилизироваться.
Стоимость валют в банках и обменниках по Украине
В целом, ситуация от области к области не сильно отличается. В отделениях банков – разницы нет, она заметна лишь между обменниками. Да и на сегодняшний день она не так существенна, как на старте подорожания доллара и евро. Актуальный курс валют в Украине на сегодня
можно узнать на Мета.юа. Информация предоставлена о коммерческом курсе, курсе НБУ и на межбанке.
Сегодня утром Нацбанк обновил курсы валют (доллар и евро). Стоимость иностранных валют осталась на прежнем уровне, хоть и уступила несколько копеек, в сравнении, со вчерашним днем.
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USD – 35.32 покупка, а продажа составляет – 35.54.
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EUR – 37.19 покупка, и продажа 37,42.
Что же касается курса НБУ, то ситуация выглядит приятнее. Курс держится в пределах допустимых значений, так называемой, «психологической отметки» в 30 гривен за 1 доллар». НБУ на утро выдал следующие показатели стоимости:
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USD - 29.26 гривен;
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EUR – 30.73 гривен.
Хоть показатели от НБУ очень обнадеживают, приобрести валюту по ним очень сложно. В кассах банков и на «черном рынке» цена выше и ориентироваться стоит на нее.
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