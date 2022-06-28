28.06.2022 17:45 Виталий Хиневич

В июле на украинских АЗС отменят ограничения

Украинцы смогут без ограничений заправлять автомобили.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Медиацентре Украина-Укринформ.

Сообщается, что в июне с Европы на украинский рынок доставлено более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн – это дизель, 200 тысяч – бензин и сжиженный газ.

«Таким образом ситуация на АЗС стабилизируется. В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их», - заявил народный депутат Андрей Герус