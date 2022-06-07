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07.06.2022  13:50   Виталий Хиневич

«Зеленые коридоры» организовали для украинских бензовозов

На государственных границах Украины бензовозы находятся в приоритете.

Бензовоз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».
 
Сообщается, что бензовозы, которые едут в Украину с топливом или в страны ЕС за топливом пропускают на государственных границах без очереди. 
 
По словам начальника пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Романа Павленко, пограничники и таможенники бесперебойный пропуск бензовозов на границе.
 
"Выполняя задачи руководства государства и правительства пограничники совместно с представителями таможни обеспечивают бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо", - отметил Роман Павленко.
 
Кроме этого отмечается, что представители сопредельных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС.
 
Напомним, цены на бензин в Польше поставили антирекорд.
 
Источник:   УНИАН
 Тэги:  экономика, топливо
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