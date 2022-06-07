07.06.2022 13:50 Виталий Хиневич

«Зеленые коридоры» организовали для украинских бензовозов

На государственных границах Украины бензовозы находятся в приоритете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».

Сообщается, что бензовозы, которые едут в Украину с топливом или в страны ЕС за топливом пропускают на государственных границах без очереди.

По словам начальника пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Романа Павленко, пограничники и таможенники бесперебойный пропуск бензовозов на границе.

"Выполняя задачи руководства государства и правительства пограничники совместно с представителями таможни обеспечивают бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо", - отметил Роман Павленко.

Кроме этого отмечается, что представители сопредельных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС.