06.06.2022 11:20 Виталий Хиневич

Цены на бензин в Польше поставили антирекорд

Стоимость топлива на АЗС резко возросла.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что стоимость бензина на АЗС в Польше достигла исторического максимума. За один литр бензина просят отдать 55 гривен.

До начала войны в Украине средние цены топлива на польских заправках составили 5,97 злотых (41 грн) за литр 95-го бензина и 5,99 злотых за литр дизельного горючего.

Бензин в Польше дорожает быстрее всех стран Евросоюза. Причиной этому является отказ от российской нефти, которая из-за санкций значительно дешевле нефти марки Brent. Разница в стоимости барреля (так называемый дифференциал) нефти марки Brent i Ural составляет 35 долларов.

Напомним, украинские АЗС скорректировали цены на автогаз с 27 мая по 3 июня.