Нарушитель комендантского часа в Харькове оказался мародером

Мужчина прихватил товар и магазина в переходе метро.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, в ночь на 6 июня во время стражи порядка, патрулирующие Киевский район города, заметили мужчину, который шел по улице в комендантский час. Полицейские обратились к нему для проверки.
Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины электронные приборы и аксессуары. Гражданин признался, что эти вещи он украл из магазина в подземном переходе.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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