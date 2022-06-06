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06.06.2022  11:05   Рита Парфенова

Нарушитель комендантского часа в Харькове оказался мародером

Мужчина прихватил товар и магазина в переходе метро.

Нарушитель комендантского часа в Харькове оказался мародером

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, в ночь на 6 июня во время стражи порядка, патрулирующие Киевский район города, заметили мужчину, который шел по улице в комендантский час. Полицейские обратились к нему для проверки.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины электронные приборы и аксессуары. Гражданин признался, что эти вещи он украл из магазина в подземном переходе.

Нарушитель комендантского часа в Харькове оказался мародером

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  мародер, кража, полиция, харьков
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