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31.01.2023  13:06   Рита Парфенова

Мародер, який обкрадав домівки під Харковом, отримав вирок суду

Під час дії воєнного стану чоловік здійснив чотири крадіжки у смт на Харківщині.

вирок суду

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, вирок отримав мешканець смт Коротич, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки.

У вересні 2022 року злочинець здійснив чотири крадіжки у смт в смт Коротич Харківського району.

Він проникав на територію домоловолодінь та викрадав звідти майно. Переважно здобиччю крадія ставала дрібна побутова техніка. Крім того, чоловік проникав у автомобілі, припарковані на території селища, та крав майно потерпілих.

Вироком Харківського районного суду Харківської області чоловіка визнано винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок, поєднаного з проникненням до житла та сховищ, в умовах воєнного стану, збільшили термін ув'язнення.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  мародер, суд, прокуратура, харків, харьков
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