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17.01.2023  13:29   Рита Парфенова

Мародеру, який грабував зруйновані будинки Харкова, збільшили тюремний термін

Чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок, поєднаного з проникненням до житла та сховищ, в умовах воєнного стану, збільшили термін ув'язнення.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/7516

Як повідомляєж РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, суд підтримав апеляційну скаргу прокурора щодо вироку мешканцю Харкова, який раніше вже п’ять разів був засуджений за вчинення корисливих злочинів.

В період з лютого по травень 2022 року цей чоловік, користуючись відсутністю власників домоволодінь внаслідок активних бойових дій на території Харківської області та щоденних обстрілів Харкова з боку рф, проникав у домівки потерпілих, звідки викрадав побутову техніку та інше майно.

Усього встановлено 8 епізодів крадіжок, вчинених харків’янином.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У зв’язку з невідповідністю м’якості покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення прокурором подано апеляційну скаргу на зазначений вирок суду. 

Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримано позицію прокуратури, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 7 років позбавлення волі.

Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності.

Нагадаємо, у Харкові засуджено громадянина рф, який збирав гроші для окупантів.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  мародер, прокуратура, суд, харьков
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