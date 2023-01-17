Мародеру, який грабував зруйновані будинки Харкова, збільшили тюремний термін

Чоловіку, якого визнано винним у вчиненні крадіжок, поєднаного з проникненням до житла та сховищ, в умовах воєнного стану, збільшили термін ув'язнення.
Як повідомляєж РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, суд підтримав апеляційну скаргу прокурора щодо вироку мешканцю Харкова, який раніше вже п’ять разів був засуджений за вчинення корисливих злочинів.
В період з лютого по травень 2022 року цей чоловік, користуючись відсутністю власників домоволодінь внаслідок активних бойових дій на території Харківської області та щоденних обстрілів Харкова з боку рф, проникав у домівки потерпілих, звідки викрадав побутову техніку та інше майно.
Усього встановлено 8 епізодів крадіжок, вчинених харків’янином.
Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
У зв’язку з невідповідністю м’якості покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення прокурором подано апеляційну скаргу на зазначений вирок суду.
Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримано позицію прокуратури, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 7 років позбавлення волі.
Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності.
Нагадаємо, у Харкові засуджено громадянина рф, який збирав гроші для окупантів.
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