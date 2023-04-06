06.04.2023 13:52 Рита Парфенова

Мародер, який обкрадав квартири у Харкові, отримав тюремний строк

Чоловік, який виносив побутову техніку з квартир, які харків'яни залишили на час війни, "відпочине" за гратами.

Про рішення суду РЕДПОСТ розповіли к прокуратурі Харківської області.



До тюремного ув'язнення засуджений 30-річний чоловік, який протягом вересня-жовтня минулого року, під час дії воєнного стану, вчинив низку крадіжок в Київському районі Харкова.



Користуючись тим, що мешканці квартир покинули свої домівки через обстріли зс рф, крадій проникав до помешкань та виносив звідти чуже майно. Здобиччю зловмисника переважно ставала побутова техніка.



У подальшому чоловік планував продати накрадене, проте план збагачення зірвався — крадія викрили правоохоронці.



Київський районний суд м. Харкова визнав винним харків’янина у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя.



