Мародер, який обкрадав квартири у Харкові, отримав тюремний строк

Чоловік, який виносив побутову техніку з квартир, які харків'яни залишили на час війни, "відпочине" за гратами.
Про рішення суду РЕДПОСТ розповіли к прокуратурі Харківської області.
До тюремного ув'язнення засуджений 30-річний чоловік, який протягом вересня-жовтня минулого року, під час дії воєнного стану, вчинив низку крадіжок в Київському районі Харкова.
Користуючись тим, що мешканці квартир покинули свої домівки через обстріли зс рф, крадій проникав до помешкань та виносив звідти чуже майно. Здобиччю зловмисника переважно ставала побутова техніка.
У подальшому чоловік планував продати накрадене, проте план збагачення зірвався — крадія викрили правоохоронці.
Київський районний суд м. Харкова визнав винним харків’янина у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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