Мародер ограбил автозаправку в Харькове

Мужчина позарился на товары в помещении АЗС.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Кража произошла 18 мая 2022 года. 38-летний харьковчанин, разбив стекло, проник в помещение автозаправочной станции, расположенной в Основянском районе Харькова, и похитил оттуда технику и продовольственные товары.
26 мая злоумышленнику сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 15 мая 2022 на улице Одесской в Харькове неизвестный разбил стекло в киоске и украл сигареты.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: