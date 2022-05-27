27.05.2022 09:26 Рита Парфенова

Мародер ограбил автозаправку в Харькове

Мужчина позарился на товары в помещении АЗС.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Кража произошла 18 мая 2022 года. 38-летний харьковчанин, разбив стекло, проник в помещение автозаправочной станции, расположенной в Основянском районе Харькова, и похитил оттуда технику и продовольственные товары.



26 мая злоумышленнику сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 мая 2022 на улице Одесской в Харькове неизвестный разбил стекло в киоске и украл сигареты.