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17.05.2022  19:25   Дмитрий Колоней

Разбил стекла и ограбил: в Харькове задержан рецидивист

Стажи порядка Харькова поймали мародера.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполции, 15 мая 2022 к стражам порядка поступил сообщение о том, что на улице Одесской неизвестный бьет окна в киоске. 
 
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила разбитое стекло в помещении. Из магазина исчезло большое количество сигарет. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и нашли его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 51-летний харьковчанин.
 
Следователям открыто уголовное дело о краже. Рецидивисту светит тюремный срок до 8 лет. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, мародер, харьков, рецидивист, кража, воровство
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