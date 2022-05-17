17.05.2022 19:25 Дмитрий Колоней

Разбил стекла и ограбил: в Харькове задержан рецидивист

Стажи порядка Харькова поймали мародера.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполции, 15 мая 2022 к стражам порядка поступил сообщение о том, что на улице Одесской неизвестный бьет окна в киоске.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила разбитое стекло в помещении. Из магазина исчезло большое количество сигарет. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и нашли его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 51-летний харьковчанин.

Следователям открыто уголовное дело о краже. Рецидивисту светит тюремный срок до 8 лет. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.