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17.05.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Харьковские полицейские доставили горячие обеды в пострадавший район (фото)

Полиция ежедневно изучает потребности жителей Харьковщины и вместе с волонтерами оказывает социальную поддержку наиболее нуждающимся.

Доставили горячие обеды в пострадавший район харьковские полицейские
 
Как сообщает РЕДПОСТ, помощником начальника ГУНП в Харьковской области Вячеславом Марковым и другими полицейскими и руководителем реабилитационного центра Денисом Ломакиным были доставлен и разданы жителям Северной Салтовки около 250 порций горячих обедов. Граждане искренне поблагодарили всех за неравнодушие и человечность.
 
Доставили горячие обеды в пострадавший район харьковские полицейские
 
Жители Северной Салтовки с первого дня вторжения войск врага на территорию государства остались без света, отопления и других коммуникаций. Поставки продуктов в район были прекращены, магазины закрылись. Все оставшиеся дома вынуждены выживать в сверхсложных условиях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  горячие обеды, помощь, харьков
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