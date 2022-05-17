17.05.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Харьковские полицейские доставили горячие обеды в пострадавший район (фото)

Полиция ежедневно изучает потребности жителей Харьковщины и вместе с волонтерами оказывает социальную поддержку наиболее нуждающимся.

Как сообщает РЕДПОСТ , помощником начальника ГУНП в Харьковской области Вячеславом Марковым и другими полицейскими и руководителем реабилитационного центра Денисом Ломакиным были доставлен и разданы жителям Северной Салтовки около 250 порций горячих обедов. Граждане искренне поблагодарили всех за неравнодушие и человечность.

Жители Северной Салтовки с первого дня вторжения войск врага на территорию государства остались без света, отопления и других коммуникаций. Поставки продуктов в район были прекращены, магазины закрылись. Все оставшиеся дома вынуждены выживать в сверхсложных условиях.