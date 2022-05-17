17.05.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Плановый ремонт в Харькове временно оставил дома без горячей воды

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети»



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , отсутствие горячей воды в ряде домов связано исключительно с планово-предупредительными ремонтными работами по подготовке города к новому отопительному сезону.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», услуга временно отсутствует в 1053 домах. Бригады КП «ХТС» меняют трубопроводы горячей воды по 15 адресам.

«Во всех районах города рабочие производят замену дефектных участков старых горячеводных трубопроводов на современные, из изопрофлекса. Это гибкие, легкие трубы, которые укладываются и монтируются в разы быстрее стальных, что существенно сокращает время проведения работ», - отметили в КП «ХТС».

На предприятии подчеркнули, что отключений в жилых домах из-за дефектов нет. Накануне в течение дня возникло четыре дефекта, три из которых уже устранили, а один – пока в работе.