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17.05.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Появился свет у более чем 7 тысяч потребителей Харьковщины

На Харьковщине активизировались работы по восстановлению критической инфраструктуры.

Появился свет у более чем 7 тысяч потребителей Харьковщины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, была восстановлена подача электроэнергии ​​в целом ряде населенных пунктов области, всего к электроснабжению было подключено еще более 7500 потребителей.
 
«Лишь за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области, также подключены 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Козачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 жителей», – отметил он.
 
По словам Тимошенко, также возобновляется и газоснабжение – более трех тысяч потребителей имеют газ в собственных домах. Проводятся работы по восстановлению водоснабжения.
 
«К газу подключены 2500 человек в Дергачах Харьковской области, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Козачок, Перовское и Лютовка. В Чугуеве починили водопровод, чтобы у людей была хотя бы холодная вода в своих квартирах. Работы продолжаются», – рассказал заместитель руководителя ОП.
 
Восстановительные работы продолжаются и в других областях. В частности, Тимошенко напомнил о выделении 100 млн грн на восстановление инфраструктуры пострадавших районов Житомирской области.
 
«Средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и прочее», – отметил он.
 
Пострадавшие области будут иметь собственные каталоги потребностей, что впоследствии станет основой помощи международных партнеров.
 
Тэги:  электричество, восстановление, харьков, украина
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