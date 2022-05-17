17.05.2022 21:05 Дмитрий Колоней

Каждый день мы делаем шаг к нормализации жизни Харькова

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города

"Дорогие харьковчане!

Наша армия каждый день отвоевывает наши территории. И благодаря ее героизму мы имеем возможность каждый день делать шаг к нормализации жизни Харькова.

Вчера в городе заработал наземный общественный транспорт. А уже завтра, 18 мая, мы открываем ЦНАПы, «Прозрачные офисы», в которых будут оказывать социальные услуги и услуги в сфере пенсионного обеспечения, а также фронт-оффисы районных управлений социальной защиты.

К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24-го февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности, это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в «Прозрачных офисах» Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представляться весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины.

Наши специалисты делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список предоставляемых услуг. Информация об этом будет постоянно обновляться на сайте городского совета и на интернет-страницах самих Центров предоставления административных услуг.

Хочу отдельно отметить, что также возобновляет свою работу он-лайн регистрация в ЦНАПы. А работать они будут с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.