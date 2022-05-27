Ночной обстрел Люботина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)

В ночь на 27 мая российские оккупанты обстреляли город Люботин в Харьковском районе.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в результате обстрела произошел пожар в общежитии специализированной школы-интерната на территории Люботинской громады. В 00:22 пожарные 48-й ДРПЧ выехали на тушение. К моменту их прибьітия площадь горения составила 150 квадратных метров.
В результате обстрела и пожара разрушена часть трехэтажного здания общежития и повреждены 2 единицы рядом стоящей техники. Чтобы погасить пламя полностью, спасателям понадобилось 3 часа.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, за сутки с 26 по 27 мая в Харькове и области произошло 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
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