27.05.2022 10:21 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 352 человека. Выздоровело 289 830 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 472 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 мая.