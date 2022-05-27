27.05.2022 10:26 Рита Парфенова

Харьков и в войну остается самым экологически чистым мегаполисом Украины (фото)

133 мусороуборочные машины ежедневно выезжают на улицы Харькова для поддержания чистоты и надлежащего санитарного состояния города.

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», передает РЕДПОСТ.



«Несмотря на военное положение, Харьков остается наиболее экологически чистым мегаполисом Украины. Несмотря на опасность из-за постоянных обстрелов со стороны войск страны-агрессора, около 133 единиц разнообразной спецтехники предприятия ежедневно выезжает на улицы Харькова для поддержания санитарного состояния в городе», - подчеркнул директор предприятия Алексей Артикуленко.

В частности, за прошедшую неделю, с 19 по 25 мая, с придомовых территорий было вывезено 49,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, а также 6,8 тыс. куб. м крупногабаритных отходов бункерами и 3,3 тыс. куб. м - самосвалами и погрузчиками.

Напомним, в Слободском районе дворники убирают придомовые территории, косят траву, красят лавочки, продолжают садить цветы.