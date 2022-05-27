27.05.2022 11:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области задержали мужчину с опасным предметом

Внимание правоохранителей привлек мужчина, который заметно нервничал.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 23 мая во время патрулирования села Буды, правоохранители заметили 44-летнего ранее судимого мужчину, который заметно нервничал. Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, внешне похожий на тротиловую шашку с электродетонатором.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия нарушителя доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

25 мая правонарушителю уведомлено о подозрении в совершении преступления, злоумышленник находится под стражей.

Напомним, мародер ограбил автозаправку в Харькове.