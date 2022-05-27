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27.05.2022  11:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области задержали мужчину с опасным предметом

Внимание правоохранителей привлек мужчина, который заметно нервничал.

В Харьковской области задержали мужчину с тротилом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 23 мая во время патрулирования села Буды, правоохранители заметили 44-летнего ранее судимого  мужчину, который заметно нервничал.  Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, внешне похожий на тротиловую шашку с электродетонатором.
 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия нарушителя доставили в отделение полиции.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
 
25 мая правонарушителю уведомлено о подозрении в совершении преступления, злоумышленник находится под стражей.
 
Напомним, мародер ограбил автозаправку в Харькове.
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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