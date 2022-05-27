27.05.2022 11:29 Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают трубопровод, подающий воду в три района Харькова

На трубопроводе диаметром 800 мм по улице Полтавский Шлях в Новобаварском районе идут ремонтно-восстановительные работы.

Этот трубопровод холодного водоснабжния обеспечивает водой дома большую часть домов Новобаварского района, а также микрорайонов – Новоселовка, Холодная Гора и Лысая Гора., передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Сейчас его восстанавливают районые ремонтные бригады, сообщил начальник Новобаварского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Евгений Сальков.

«Трубопровод магистральный, он подает воду многим харьковчанам, поэтому было принято решение не отключать водоснабжение, а провести переподключение на другие сети, чтобы наших потребителей не оставить без воды», – сказал он.

До конца ремонтных работ на пониженном давлении будут несколько многоэтажных домов по ул. Петра Болбочана - 4, 6, 7 и 11. «Просьба к жителям нижних этажей этих домов предоставить доступ набрать воды своим соседям с верхних этажей», - отметил Евгений Сальков.

Ремонт трубопровода сейчас находится на стадии земляных работ, определяется характер аварийной ситуации и объем ремонта. Вся необходимая спецтехника и материалы для ремонта есть в наличии.

Восстановительные работы на этом участке планируется закончить сегодня, до начала комендантского часа. Ремонтники участка нацелены на скорейшее возобновление подачи воды жителям.

«Делаем все возможное, чтобы поскорее выполнить реставрацию трубопровода и полностью восстановить водоснабжение. Прилагаем все усилия для того, чтобы работы провести качественно и завершить вовремя», - подчеркнул начальник службы Новобаварского района.

Напомним, восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива находится на особом контроле.