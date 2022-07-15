15.07.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Коммунальщики ликвидировали аварию на водопроводе в Харькове

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики ликвидировали аварию на водопроводе в Харькове



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», по информации начальника Шевченковского района службы наружных водопроводных сетей Андрея Целогородцева, уже заканчивается перекладка трубопровода по пр. Победы. Аварийная ситуация возникла на вводе в 15-этажный дом. После земляных и подготовительных работ определили, что замене подлежит 50 м технически изношенного участка трубопровода диаметром 100 мм.

«К работе приступили 4 июля 2022 годпа, перекладку производили методом санации, что позволило не нарушать структуру придомовой территории. Взамен старых труб проложили современные полиэтиленовые. Они не только более долговечные, но и упрощают эксплуатацию. Сегодня заканчиваем технологические работы по замене трубопровода и начинаем благоустройство территории», - отметил Андрей Целогородцев.

По его словам, мастера участка устраняют еще две аварийные ситуации на магистральном водоводе диаметром 150 мм и приводят в порядок одно разрытие после ремонта. Также в планах на сегодня - завершить благоустройство территории по пр. Людвига Свободы, где реконструкцию водовода закончили вчера.

В целом, вчера во всех районах города бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали 11 повреждений на трубопроводах и отремонтировали 10 смотровых колодцев. Сегодня намечены работы на 12 поврежденных участках водоводов.