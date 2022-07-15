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15.07.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Коммунальщики ликвидировали аварию на водопроводе в Харькове

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Коммунальщики ликвидировали аварию на водопроводе в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковводоканал», по информации начальника Шевченковского района службы наружных водопроводных сетей Андрея Целогородцева, уже  заканчивается перекладка трубопровода по пр. Победы. Аварийная ситуация возникла на вводе в 15-этажный дом. После земляных и подготовительных работ определили, что замене подлежит 50 м технически изношенного участка трубопровода диаметром 100 мм. 
 
«К работе приступили 4 июля 2022 годпа, перекладку производили методом санации, что позволило не нарушать структуру придомовой территории. Взамен старых труб проложили современные полиэтиленовые. Они не только более долговечные,  но и упрощают эксплуатацию. Сегодня заканчиваем технологические работы по замене трубопровода и начинаем благоустройство территории», - отметил Андрей Целогородцев.
 
По его словам, мастера участка устраняют еще две аварийные ситуации на магистральном водоводе диаметром 150 мм и приводят в порядок одно разрытие после ремонта. Также в планах на сегодня - завершить благоустройство территории по пр. Людвига Свободы, где реконструкцию водовода закончили вчера. 
 
В целом, вчера во всех районах города бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали 11 повреждений на трубопроводах и отремонтировали 10 смотровых колодцев. Сегодня намечены работы на 12 поврежденных участках водоводов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  авария, трубопровод, харьков, алексеевка
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