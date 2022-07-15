15.07.2022 17:55 Виталий Хиневич

Укрпочта объявила голосование за эскиз для новой марки

Открылось голосование за эскиз для почтовой марки, которую будет представлять Украину на конкурсе PostEurop с темой «Мир – высшая ценность человечества!».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.

Сообщается, что Укрпочта получила сотни писем с работами и выбрала 6 лучших вариантов эскизов. Победитель будет соревноваться на международном конкурсе с другими участниками и получит шанс увидеть свою иллюстрацию в выпусках всех стран-членов Всемирного почтового союза.

«У нас с вами особая миссия — выбрать одну иллюстрацию, которая будет передавать всю боль и смелость украинцев, борющихся за свое право на жизнь в мире»,- сообщили в Укрпочте.

Для голосования необходимо поставить лайк на эскизе, который больше всего нравится, и ждать результатов голосования 22 июля. Сделать свой выбор можно на страницу Укропчты в Instagram и Telegram.