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15.07.2022  17:55   Виталий Хиневич

Укрпочта объявила голосование за эскиз для новой марки

Открылось голосование за эскиз для почтовой марки, которую будет представлять Украину на конкурсе PostEurop с темой «Мир – высшая ценность человечества!».

Укрпочта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.
 
Сообщается, что Укрпочта получила сотни писем с работами и выбрала 6 лучших вариантов эскизов. Победитель будет соревноваться на международном конкурсе с другими участниками и получит шанс увидеть свою иллюстрацию в выпусках всех стран-членов Всемирного почтового союза.
 
«У нас с вами особая миссия — выбрать одну иллюстрацию, которая будет передавать всю боль и смелость украинцев, борющихся за свое право на жизнь в мире»,- сообщили в Укрпочте.
 
Для голосования необходимо поставить лайк на эскизе, который больше всего нравится, и ждать результатов голосования 22 июля. Сделать свой выбор можно на страницу Укропчты в Instagram и Telegram.
 
Напомним, украинцы могут заказать марки с собственным дизайном.
 
Источник:   Укрпочта
 Тэги:  укрпочта, марка
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