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15.07.2022  13:20   Виталий Хиневич

Украинцы могут заказать марки с собственным дизайном

Теперь все желающие смогут заказать изготовление почтовых марок по индивидуальному дизайну с новым буквенным номиналом U.

Почтовая марка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.
 
«Власна марка»  – это полноценная почтовая марка, изготовленная по индивидуальному дизайну с новым буквенным номиналом «U». Буквенный номинал «U» соответствует тарифу на пересылку простого неприоритетного письма массой до 50 г в пределах Украины, эквивалент 12 грн.
 
Марковые листы представлены в двух форматах: из 9 и 28 марок. Марки реализуются листами. Стоимость листа из 9 марок – 270 гривен, из 28– 480 гривен. При заказе более 10 листов действует система скидок.
 
Укрпочта производит марки с фотографиями, авторскими иллюстрациями, логотипами компаний. К собственной марке можно заказать изготовление конвертов и открыток с персональным дизайном, и приобрести для оформления марок сувенирные рамки или специальные папки.
 
Во избежание спекуляций, Укрпочта не производит почтовые марки с эскизами художественных почтовых марок Украины. 
 
Сделать заказ на свою марку можно онлайн или непосредственно в почтамтах Киева и Львова. Сроки изготовления – от 1 дня и зависят от объема заказа.
 
Напомним, автор новой почтовой марки «Українська мрія» приняла участие в благотворительном аукционе.
 
Источник:   Укрпочта
 Тэги:  марка, укрпочта
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