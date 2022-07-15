15.07.2022 13:20 Виталий Хиневич

Украинцы могут заказать марки с собственным дизайном

Теперь все желающие смогут заказать изготовление почтовых марок по индивидуальному дизайну с новым буквенным номиналом U.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.

«Власна марка» – это полноценная почтовая марка, изготовленная по индивидуальному дизайну с новым буквенным номиналом «U». Буквенный номинал «U» соответствует тарифу на пересылку простого неприоритетного письма массой до 50 г в пределах Украины, эквивалент 12 грн.

Марковые листы представлены в двух форматах: из 9 и 28 марок. Марки реализуются листами. Стоимость листа из 9 марок – 270 гривен, из 28– 480 гривен. При заказе более 10 листов действует система скидок.

Укрпочта производит марки с фотографиями, авторскими иллюстрациями, логотипами компаний. К собственной марке можно заказать изготовление конвертов и открыток с персональным дизайном, и приобрести для оформления марок сувенирные рамки или специальные папки.

Во избежание спекуляций, Укрпочта не производит почтовые марки с эскизами художественных почтовых марок Украины.

Сделать заказ на свою марку можно онлайн или непосредственно в почтамтах Киева и Львова. Сроки изготовления – от 1 дня и зависят от объема заказа.

Напомним, автор новой почтовой марки «Українська мрія» приняла участие в благотворительном аукционе.