15.07.2022 13:15 Рита Парфенова

В боях под Харьковом погибла стоматолог Студенческой больницы

Стоматолог-терапевт Городской студенческой больницы Анна Беляева трагически погибла в боях за Харьков.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте здравоохранени, Анна Беляева окончила Харьковский государственный медицинский университет. В течение некоторого времени работала медицинской сестрой в Городской детской клинической больнице №23, а с 1999 по 2022 год – сначала интерном, а затем стоматологом-терапевтом в Городской студенческой больнице. В ряды Вооруженных Сил Украины врач вступила весной этого года.



«Без нее остались муж Иван, работающий хирургом, и двое детей – Михаил 2002 года рождения и Мирослава 2006 года рождения. Анна Валерьевна была высококлассным специалистом. Ее уважали как коллеги, так и пациенты», – отметили в департаменте.

Напомним, 24 июня во временно оккупированной Балаклее погиб спасатель Игорь Вербицкий. Как только спасатели приступили к ликвидации пожара, произошел очередной обстрел объекта. Мужчина получил ранение в голову.