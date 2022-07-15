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15.07.2022  13:15   Рита Парфенова

В боях под Харьковом погибла стоматолог Студенческой больницы

Стоматолог-терапевт Городской студенческой больницы Анна Беляева трагически погибла в боях за Харьков.

Новости Харькова: стоматолог Анна Беляева погибла на передовой

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте здравоохранени, Анна Беляева окончила Харьковский государственный медицинский университет. В течение некоторого времени работала медицинской сестрой в Городской детской клинической больнице №23, а с 1999 по 2022 год – сначала интерном, а затем стоматологом-терапевтом в Городской студенческой больнице. В ряды Вооруженных Сил Украины врач вступила весной этого года.  

«Без нее остались муж Иван, работающий хирургом, и двое детей – Михаил 2002 года рождения и Мирослава 2006 года рождения. Анна Валерьевна была высококлассным специалистом. Ее уважали как коллеги, так и пациенты», – отметили в департаменте.

Напомним, 24 июня во временно оккупированной Балаклее погиб спасатель Игорь Вербицкий. Как только спасатели приступили к ликвидации пожара, произошел очередной обстрел объекта. Мужчина получил ранение в голову.

Источник:   ХГС
 Тэги:  некролог, анна беляева, харьков, агрессия россии
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