15.07.2022 12:45 Виталий Хиневич

Врачи рассказали о пользе шоколада

Доктор рассказал о химических веществах, которые содержит шоколад.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The New York Times.

Какао-бобы богаты клетчаткой и «кучей фитонутриентов», — сказал доктор Мозаффарян, имея в виду природные химические вещества, содержащиеся в растениях. Считается, что какао содержит около 380 различных химических веществ, в том числе большой класс соединений, называемых флаванолами, которые привлекли значительный исследовательский интерес в связи с их потенциальной пользой для здоровья.

По словам доктора Мозаффариана, молочный шоколад обычно содержит около 20 процентов какао, хотя содержание какао может варьироваться.

Для пользы здоровья он рекомендовал выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.

Медицинские исследования показали, что темный шоколад или стандартизированные добавки или напитки из какао могут незначительно снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина в крови и здоровье кровеносных сосудов у взрослых. Долгосрочное обсервационное исследование показало, что у тех, кто ест больше какао, может быть меньший риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, сказал доктор Мозаффарян.

Однако люди, которые едят шоколад, могут быть подвержены другим заболеваниям. Доктор рекомендует перед употреблением в пищу шоколада, проконсультироваться с врачом.