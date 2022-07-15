    
Главная Новости Харькова Медицина Врачи рассказали о пользе шоколада
15.07.2022  12:45   Виталий Хиневич

Врачи рассказали о пользе шоколада

Доктор рассказал о химических веществах, которые содержит шоколад.

Шоколад
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The New York Times.
 
Какао-бобы богаты клетчаткой и «кучей фитонутриентов», — сказал доктор Мозаффарян, имея в виду природные химические вещества, содержащиеся в растениях. Считается, что какао содержит около 380 различных химических веществ,  в том числе большой класс соединений, называемых флаванолами, которые привлекли значительный исследовательский интерес в связи с их потенциальной пользой для здоровья.
 
По словам доктора Мозаффариана, молочный шоколад обычно содержит около 20 процентов какао, хотя содержание какао может варьироваться.
 
Для пользы здоровья он рекомендовал выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.
 
Медицинские исследования показали, что темный шоколад или стандартизированные добавки или напитки из какао могут незначительно снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина в крови и здоровье кровеносных сосудов у взрослых. Долгосрочное обсервационное исследование показало, что у тех, кто ест больше какао, может быть меньший риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, сказал доктор Мозаффарян.
 
Однако люди, которые едят шоколад, могут быть подвержены другим заболеваниям. Доктор рекомендует перед употреблением в пищу шоколада, проконсультироваться с врачом.
 
Читайте также: Как уберечься от ботулизма: советы харьковских специалистов.
 
Источник:   The New York Times
 Тэги:  шоколад, исследование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 Общество Из супермаркетов Харькова изымают темный шоколад: названа причина 15.01 Общество Полезная программа: 5 секретов шоколадных конфет 22.11 Криминал и происшествия Шоколадные конфеты «заряженные» наркотой не попали заключенному в СИЗО (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 