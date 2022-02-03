03.02.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Коронавирус приводит к инсульту - результат исследования

Риск инсульта среди пожилых людей самый высокий в первые 3 дня после постановки диагноза COVID-19.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, к таким результатам пришло исследование американских ученых под руководством доктора философии Цюаньхэ Яна. Оно будет представлено на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта в 2022 году.

Исследователи пришли к выводу, что инсульт после постановки диагноза COVID-19 является возможным осложнением COVID-19, о котором должны знать пациенты и врачи. Предупредить эту проблему может вакцинация и другие профилактические меры против COVID-19.

В предыдущих исследованиях изучался риск инсульта среди взрослых с COVID-19; тем не менее, результаты были противоречивыми, и лишь немногие из них были сосредоточены конкретно на пожилых людях , которые подвержены большему риску инсульта.

В этом исследовании изучался риск ишемического инсульта, который представляет собой инсульт из-за закупорки кровеносных сосудов, среди пожилых людей с диагнозом COVID-19. Были изучены медицинские карты 37 379 получателей Medicare в возрасте 65 лет и старше. У пациентов был диагностирован COVID-19 в период с 1 апреля 2020 г. по 28 февраля 2021 г., и они были госпитализированы с инсультом с 1 января 2019 г. по 28 февраля 2021 г.

Госпитализации в связи с инсультом могли происходить до или после постановки диагноза COVID-19, однако. те, которые произошли за 7 дней до постановки диагноза или через 28 дней после постановки диагноза, служили контрольным периодом.

Участникам в среднем было 80 лет, когда им поставили диагноз COVID-19, и 57% из них были женщинами. Более 75% были белыми взрослыми неиспаноязычного происхождения; более 10% были черными взрослыми неиспаноязычного происхождения; менее 10% были взрослыми латиноамериканцами, а остальные были взрослыми из других расовых или этнических групп. В исследовании сравнивали риск инсульта в дни, непосредственно предшествующие и после постановки диагноза COVID-19, с риском в другие дни исследования или в контрольный период.

Анализ обнаружил:

Наибольший риск инсульта имел место в первые трое суток после постановки диагноза COVID-19 — в 10 раз выше, чем в контрольный период. После первых трех дней после постановки диагноза COVID-19 риск инсульта быстро снижался, но оставался выше по сравнению с контрольным периодом. В частности, между 4-7 днями риск инсульта был на 60% выше, а между 8-14 днями риск инсульта был выше на 44% по сравнению с контрольным периодом. Наименьший риск инсульта имел место через 15-28 дней, когда риск инсульта был на 9% выше, чем в контрольный период. Более молодая подгруппа участников в возрасте 65-74 лет имела более высокий риск инсульта после постановки диагноза COVID-19 по сравнению с лицами в возрасте 85 лет и старше, а также среди тех, у кого не было инсульта в анамнезе. Различий в риске инсульта в зависимости от пола, расы и этнической принадлежности выявлено не было.

Отметим, что инсульт - пятая по значимости причина смерти в США, инсульт возникает, когда кровеносный сосуд, ведущий к мозгу, блокируется или разрывается, что препятствует поступлению кислорода и питательных веществ в мозг. Инсульт является основной причиной длительной нетрудоспособности. Быстрое лечение имеет решающее значение для предотвращения повреждения головного мозга или смерти, поэтому важно распознавать предупреждающие признаки инсульта и принимать правильные меры.