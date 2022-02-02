    
Главная Новости Харькова Медицина Коронавирус: Украина будет лечить COVID-19 таблетками "Молнупиравир"
02.02.2022  21:40   Дмитрий Колоней

Коронавирус: Украина будет лечить COVID-19 таблетками "Молнупиравир"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, когда таблетки появятся в Украине.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укринформ, по информации руководителя Минздрава в Украину 5 февраля 2022 года ввезут первую партию таблеток от коронавируса "Молнупиравир". Об этом стало известно во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации. 
 
"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который
блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода,
предотвращает размножение вируса
снижает риск тяжелого течения болезни.
 
Это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
 
 
Препарат был разработан в Университете Эмори университетской компанией по разработке инновационных препаратов Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Позже права на него приобрела базирующаяся в Майами компания Ridgeback Biotherapeutics , которая впоследствии сотрудничала с Merck & Co. в дальнейшем исследовании и маркетинге препарата.
 
Препарат прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:
  1. избыточный вес;
  2. возраст более 60 лет;
  3. сахарный диабет;
  4. болезни сердца.
Отметим, что это один из двух конкурирующих препаратов против коронавируса. Другими таблетками от ковида являтся разработка Файзер "Паксловид".
 
Напомним, ранее мы писали о регистрации в Украине "Молнупиравира".
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  молнупиравир, коронавирус, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 