02.02.2022 21:40 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Украина будет лечить COVID-19 таблетками "Молнупиравир"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, когда таблетки появятся в Украине.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Укринформ, по информации руководителя Минздрава в Украину 5 февраля 2022 года ввезут первую партию таблеток от коронавируса "Молнупиравир". Об этом стало известно во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации.

"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который

блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода,

предотвращает размножение вируса

снижает риск тяжелого течения болезни.

Это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

Препарат был разработан в Университете Эмори университетской компанией по разработке инновационных препаратов Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Позже права на него приобрела базирующаяся в Майами компания Ridgeback Biotherapeutics , которая впоследствии сотрудничала с Merck & Co. в дальнейшем исследовании и маркетинге препарата.

Препарат прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:

избыточный вес; возраст более 60 лет; сахарный диабет; болезни сердца.

Отметим, что это один из двух конкурирующих препаратов против коронавируса. Другими таблетками от ковида являтся разработка Файзер "Паксловид".