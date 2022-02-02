02.02.2022 21:40 Дмитрий Колоней
Коронавирус: Украина будет лечить COVID-19 таблетками "Молнупиравир"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, когда таблетки появятся в Украине.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Укринформ, по информации руководителя Минздрава в Украину 5 февраля 2022 года ввезут первую партию таблеток от коронавируса "Молнупиравир". Об этом стало известно во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации.
"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который
блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода,
предотвращает размножение вируса
снижает риск тяжелого течения болезни.
Это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
Препарат был разработан в Университете Эмори университетской компанией по разработке инновационных препаратов Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Позже права на него приобрела базирующаяся в Майами компания Ridgeback Biotherapeutics , которая впоследствии сотрудничала с Merck & Co. в дальнейшем исследовании и маркетинге препарата.
Препарат прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:
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избыточный вес;
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возраст более 60 лет;
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сахарный диабет;
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болезни сердца.
Отметим, что это один из двух конкурирующих препаратов против коронавируса. Другими таблетками от ковида являтся разработка Файзер "Паксловид".
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