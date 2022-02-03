Прогноз погоды в Харькове на четверг, 3 февраля

Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
3 февраля нас ожидает преимущественно облачная погода. По Харькову и области туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица. (1-й уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +1°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Сутки начнутся со слабой магнитной бури. Позже величина геомагнитных колебаний пойдет на спад, и космическая погода успокоится.
Народные приметы. Ясная погода 3 февраля – предвестница затяжных морозов и ранней весны.
Преодолеть лень сегодня труднее, чем обычно. Зато, если удалось раскачаться – тогда любая задача окажется по плечу.
Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
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