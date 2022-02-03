03.02.2022 06:00

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 3 февраля

Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.





3 февраля нас ожидает преимущественно облачная погода. По Харькову и области туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица. (1-й уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 3 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +1°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Сутки начнутся со слабой магнитной бури. Позже величина геомагнитных колебаний пойдет на спад, и космическая погода успокоится.



Народные приметы. Ясная погода 3 февраля – предвестница затяжных морозов и ранней весны.