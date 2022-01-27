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27.01.2022  19:22   Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Европе одобрена первая таблетка против COVID-19

Служба контроля за лекарствами ЕС одобрила таблетку от коронавируса Pfizer.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedicalXpress, такое решение было прнято Службой контроля за лекарствами ЕС сегодня, 26 января 2022 года. Средство войдет в историю как первое пероральное (принимаемое внутрь) противовирусное средство для лечения этого заболевания, разрешенное в Европе, что подтверждается  и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
 
 
До этого "добро" на применение препарата дали Соединенные Штаты, Канада и Израиль.
 
Исследования показали, препарат Паксловид снижает госпитализацию и смертность у пациентов с риском тяжелого COVID, а также может быть эффективен против варианта Омикрона. Таблетки рассматриваются как потенциально огромный шаг в прекращении пандемии, поскольку их можно принимать дома, а не в больнице.
 
Комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес заявила, что данное лекарство может оказать реальное влияние на людей с высоким риском прогрессирования тяжелого COVID. Лечение Pfizer представляет собой комбинацию новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира для ВИЧ, которые принимаются в виде отдельных таблеток.
 
EMA заявило, что "рекомендовало разрешить применение Паксловида для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы заболевания".
 
Эксперты EMA изучили исследование, "показывающее, что лечение Паксловидом значительно сократило число госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть по крайней мере одно основное заболевание, подвергающее их риску тяжелого COVID-19".
 
Пациентам давали таблетки в течение пяти дней после появления симптомов, и в течение следующего месяца только 0,8 процента из 1039 обследованных людей оказались в больнице, по сравнению с 6,3 процентами тех, кто получал плацебо. По данным ЕМА, в группе Паксловида не было смертельных случаев, а в группе плацебо-девять смертей.
 
В отличие от вакцин, лечение Pfizer не нацелено на постоянно развивающийся спайковый белок, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Поэтому теоретически он должен быть более устойчивым к вариантам, и компания заявила, что предварительные лабораторные исследования подтвердили эту гипотезу.
 
Напомним, ранее мы писали о том, почему шумит в голове после коронавируса.
 
Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, таблетки, харьков, европа, украина, covid-19, вакцина, лекарство
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