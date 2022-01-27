27.01.2022 19:22 Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Европе одобрена первая таблетка против COVID-19

Служба контроля за лекарствами ЕС одобрила таблетку от коронавируса Pfizer.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, такое решение было прнято Службой контроля за лекарствами ЕС сегодня, 26 января 2022 года. Средство войдет в историю как первое пероральное (принимаемое внутрь) противовирусное средство для лечения этого заболевания, разрешенное в Европе, что подтверждается и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

До этого "добро" на применение препарата дали Соединенные Штаты, Канада и Израиль.

Исследования показали, препарат Паксловид снижает госпитализацию и смертность у пациентов с риском тяжелого COVID, а также может быть эффективен против варианта Омикрона. Таблетки рассматриваются как потенциально огромный шаг в прекращении пандемии, поскольку их можно принимать дома, а не в больнице.

Комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес заявила, что данное лекарство может оказать реальное влияние на людей с высоким риском прогрессирования тяжелого COVID. Лечение Pfizer представляет собой комбинацию новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира для ВИЧ, которые принимаются в виде отдельных таблеток.

EMA заявило, что "рекомендовало разрешить применение Паксловида для лечения COVID-19 у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы заболевания".

Эксперты EMA изучили исследование, "показывающее, что лечение Паксловидом значительно сократило число госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть по крайней мере одно основное заболевание, подвергающее их риску тяжелого COVID-19".

Пациентам давали таблетки в течение пяти дней после появления симптомов, и в течение следующего месяца только 0,8 процента из 1039 обследованных людей оказались в больнице, по сравнению с 6,3 процентами тех, кто получал плацебо. По данным ЕМА, в группе Паксловида не было смертельных случаев, а в группе плацебо-девять смертей.

В отличие от вакцин, лечение Pfizer не нацелено на постоянно развивающийся спайковый белок, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Поэтому теоретически он должен быть более устойчивым к вариантам, и компания заявила, что предварительные лабораторные исследования подтвердили эту гипотезу.

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