06.10.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині проведена кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу

У зв’язку з воєнним станом вона проводилася на територіях Красноградського та Лозівського районів, а також частин Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Розподіл принад з вакциною проводився наземним методом (вручну) за участю фахівців державних лікарень ветеринарної медицини Харківської області, представників лісових та мисливських угідь, за підтримки органів місцевого самоврядування.

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Усього для розкладання принад з вакциною було створено 117 робочих груп, до яких увійшло близько 350 людей.

Вакцина з принадою в кількості 287 575 доз була розкладена на узліссях, узбіччях та перехрестях доріг, біля річок, навколо населених пунктів, територіях вирубок та сільськогосподарських угіддях на загальній площі 11 503 кв. км.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ЮНІСЕФ профінансував закупівлю хімічних реагентів для КП «Харківводоканал».