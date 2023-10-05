05.10.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

ЮНІСЕФ профінансував закупівлю хімічних реагентів для КП «Харківводоканал»

У рамках угоди про співробітництво Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало на понад 90 млн грн закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал». Ці реагенти щодня необхідні підприємству для очищення води, передає РЕДПОСТ .

«Контроль за якістю води, яка подається до будинків наших споживачів, є одним із основних пріоритетів у роботі «Харківводоканалу». Для цього, не дивлячись на складнощі воєнного часу, спеціалістами комплексів водопідготовки «Дніпро» та «Донець» суворо виконуються всі затверджені технологічні регламенти для очищення води із застосуванням потрібних реагентів. І рука допомоги, яку в умовах війни простягнув нам ЮНІСЕФ, саме в частині фінансування для придбання необхідних реагентів, справді дуже важлива», - зазначив начальник лабораторії санітарно-епідемічного контролю якості води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.

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За його словами, водопровідна вода у Харкові відповідає всім встановленим нормам та стандартам, оскільки перед подачею до міста проходить усі необхідні попередні етапи очищення на комплексах водопідготовки реагентами, які надано ЮНІСЕФ. Фахівці лабораторії, у свою чергу, щодня контролюють якість води та гарантують її безпеку.

КП «Харківводоканал» від імені всіх харків'ян дякує Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за своєчасну та таку важливу допомогу. Спираючись на цю підтримку, підприємство продовжує забезпечувати жителів міста якісним водопостачанням та водовідведенням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники з початку року прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення.