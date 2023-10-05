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05.10.2023  13:04   Рита Парфенова

Під Харковом незаконно видобували пісок: фото

Місцевого жителя міста Харків підозрюють у незаконному видобуванні піску.

Мешканець міста Харків підозрюється в незаконному видобуванні піску

Як повідомляє  РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у вересні цього року 25-річний чоловік без отримання спеціального дозволу на користування надрами вирішив провести видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, яка знаходиться в межах території ДП "Ліси України" філії "Жовтневе лісове господарство".

Кількість незаконно видобутого піску оцінюється приблизно в 45 тонн. Внаслідок цього незаконного видобутку, держава понесла збитки на суму понад 300 тисяч гривень.

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За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 КК України)
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що майно агропідприємства під Харковом арештовано через російського директора.
 
Мешканець міста Харків підозрюється в незаконному видобуванні піску
 
Мешканець міста Харків підозрюється в незаконному видобуванні піску
 
Мешканець міста Харків підозрюється в незаконному видобуванні піску
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  пісок, прокуратура, харків
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