Під Харковом незаконно видобували пісок: фото

Місцевого жителя міста Харків підозрюють у незаконному видобуванні піску.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у вересні цього року 25-річний чоловік без отримання спеціального дозволу на користування надрами вирішив провести видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, яка знаходиться в межах території ДП "Ліси України" філії "Жовтневе лісове господарство".
Кількість незаконно видобутого піску оцінюється приблизно в 45 тонн. Внаслідок цього незаконного видобутку, держава понесла збитки на суму понад 300 тисяч гривень.
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